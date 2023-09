Spanischer Fußballverbanspräsident Rubiales wirft das Handtuch

Madrid: Nach wochenlangem Gezerre um seinen Posten hat der spanische Fußball-Verbandspräsident Rubiales seinen Rücktritt wegen des Kuss-Skandals erklärt. In einem am Abend von spanischen Medien veröffentlichten Brief teilte der 46-Jährige mit, er gebe auch seinen Posten als Vizepräsident des europäischen Fußballverbandes Uefa ab. Er hatte nach dem spanischen WM-Sieg im August die Spielerin Hermoso auf den Mund geküsst - nach ihrerAuskunft gegen ihren Willen. Zuvor hatte schon der in Großbritannien und den USA sehr bekannte Talkshow-Gastgeber Piers Morgan einen Ausschnitt aus seiner nächsten Sendung ins Netz gestellt, in dem Rubiales seinen Entschluss ankündigte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.09.2023 01:00 Uhr