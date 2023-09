Spanischer Fußballverbandspräsident Rubiales tritt zurück

Barcelona: Der suspendierte Verbandschef des spanischen Fußballs, Rubiales, hat seinen Rücktritt angekündigt. Er zieht damit die Konsequenzen aus seinem übergriffigen Verhalten gegen die spanische Spielerin Hermoso bei der Siegerehrung der Frauen-WM. In einem Fernseh-Interview sagte Rubiales, er könne seine Arbeit nicht fortsetzen. Seinen Rücktritt hatte er dem spanischen Verband nach Medienangaben zuvor in einem Brief mitgeteilt. Rubiales gibt auch seinen Posten als Vizepräsident des europäischen Fußballverbandes Uefa ab. Sein Verhalten hatte bei der WM hatte weltweit für Empörung gesorgt und eine Krise im spanischen Fußball ausgelöst. Rubiales hatte Hermoso auf den Mund geküsst. Alle spanischen Spielerinnen gingen danach in einen Streik. Der Fußball-Weltverband Fifa suspendierte den 46-Jährigen und leitete ein Disziplinarverfahren ein. Auch das spanische Sportgericht und die Staatsanwaltschaft beschäftigen sich mit dem Fall.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2023 06:00 Uhr