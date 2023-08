Spanischer Frauenfußball-Nationaltrainer Vilda distanziert sich von Rubiales

Madrid: Nach dem sogenannten Kuss-Skandal um den spanischen Fußballverbandschef Rubiales hat sich auch Nationaltrainer Vilda von dem Vorfall distanziert. In einem Statement am Abend bezeichnete er Rubiales' Verhalten als inakzeptabel. Er bedauere zutiefst, dass der Erfolg des spanischen Frauenfußballs dadurch beeinträchtigt wurde, so Vilda. Zuvor hatte ein großer Teil des spanischen Trainerstabs den Rücktritt eingereicht. Vom Weltfußballverband FIFA ist Rubiales vorerst suspendiert worden. Außerdem wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.08.2023 06:00 Uhr