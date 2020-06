Spanischer Bestseller-Autor Zafon stirbt mt 55 Jahren

Zahl der Einwohner in Deutschland steigt auf 83,3 Millionen

Wiesbaden: Die Zahl der Einwohner in Deutschland ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lebten Ende 2019 rund 83,3 Millionen Menschen in der Bundesrepublik. Das sind 147.000 mehr als im Jahr zuvor. 2018 hatte es noch ein Plus von 227.000 Personen gegeben. Der Anstieg der Einwohnerzahl im Jahr 2019 ist den Angaben zufolge darauf zurückzuführen, dass etwa 300.000 Menschen mehr zu- als abgewandert sind. Am stärksten stieg die Einwohnerzahl in Bayern, gefolgt von Baden-Württemberg und Berlin.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2020 10:00 Uhr