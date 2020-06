Spanischer Bestseller-Autor Zafon stirbt mt 55 Jahren

Nachrichtenarchiv - 19.06.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Barcelona: Der spanische Bestseller-Autor Carlos Ruiz Zafon ist tot. Der Schriftsteller ist nach Angaben seines Verlages im Alter von 55 Jahren gestorben. Zafon war auch in Deutschland sehr populär - etwa mit Romanen wie "Der Schatten des Windes" oder "Der Fürst des Nebels". In seinem Werk spielte seine katalanische Heimatstadt Barcelona eine wichtige Rolle. Zafon schrieb schon als Kind Geschichten, arbeitete dann zunächst als Werbetexter und später jahrelang als Drehbuchautor in den USA.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2020 13:00 Uhr