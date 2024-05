Spanische Regierung beschließt Anerkennung Palästinas als eigener Staat

Madrid: Die spanische Regierung hat die Anerkennung Palästinas als Staat beschlossen. Das Kabinett verabschiedete ein entsprechendes Dekret. Ministerpräsident Sanchez sprach von einer historischen Entscheidung, die ein einziges Ziel habe: Den Israelis und den Palästinensern zum Frieden zu verhelfen, begründete Sanchez den Schritt. Der Beschluss seiner Regierung sei gegen niemanden gerichtet - schon gar nicht gegen Israel, ein befreundetes Volk. Die Anerkennung sei aber der einzige Weg zu einer Zweistaatenlösung, hieß es weiter. Der israelische Außenminister Katz warf dem spanischen Ministerpräsidenten auf der Plattform X vor, sich an Aufwiegelung zum Mord am jüdischen Volk zu beteiligen. In Norwegen ist die Anerkennung Palästinas bereits um Mitternacht in Kraft getreten. Auch in Irland soll im Laufe des Tages die Anerkennung Palästinas verkündet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2024 13:00 Uhr