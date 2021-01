Spanische Polizei macht riesigen Drogenfund

Nachrichtenarchiv - 09.01.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: In Spanien hat die Polizei riesige Mengen an Drogen entdeckt. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden beschlagnahmten Beamte die Rekordmenge von fast 830.000 Ecstasy-Pillen. Es handele sich um die größte Sicherstellung von synthetischen Drogen in der Geschichte Spaniens. Neben den Ecstasy-Pillen entdeckten die Polizisten den Angaben nach unter anderem auch größere Mengen an Speed, Crystal Meth, Haschisch und Marihuana. Elf Menschen wurden festgenommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2021 10:00 Uhr