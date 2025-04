Spanische Behörden untersuchen Ursache des Stromausfalls

Staatsanwaltschaft in Madrid untersucht Stromausfall: Die spanische Justiz ermittelt, ob der Blackout auf der Iberischen Halbinsel gestern auf eine Computer-Sabotage zurückgeht und damit als Terror-Vergehen einzustufen ist. Laut dem zuständigen Netzbetreiber kann eine Cyberattacke dagegen bislang ausgeschlossen werden. Ministerpräsident Sánchez hat eine Untersuchungskommission eingesetzt und rief die Bürgerinnen und Bürger auf, nicht zu spekulieren. Am Tag nach dem historischen Stromausfall in Spanien und Portugal sind die Länder wieder zur Normalität zurückgekehrt. Die Stromversorgung funktioniert inzwischen wieder flächendeckend, auch die Handynetze sind wieder in Betrieb.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.04.2025 21:30 Uhr