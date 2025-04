Spanische Behörden untersuchen Ursache des Stromausfalls

Spanische Justiz ermittelt wegen Stromausfall: Obwohl die Netzbetreiber einen Cyberangriff vorerst ausschließen, hat der Nationale Staatsgerichtshof in Madrid Vorermittlungen eingeleitet, um die Ursache des Blackouts gestern zu untersuchen. Mittlerweile haben fast alle Haushalte in Spanien wieder Strom, Portugal ist wieder komplett versorgt. Die EU-Kommission erwartet einen Bericht über den Vorfall und will gegebenenfalls Konsequenzen ziehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.04.2025 18:15 Uhr