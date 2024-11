Spanische Behörden beziffern Zahl der Flut-Toten auf mindestens 205

Madrid: Die spanischen Behörden gehen nach den schweren Unwettern inzwischen von 205 Toten aus. Allein 202 Menschen sind in der Mittelmeerregion Valencia ums Leben gekommen. Die Rettungskräfte haben inzwischen in einem Kongresszentrum in Valencia eine provisorische Leichenhalle eingerichtet. Verteidigungsministerin Robles sagte in einem Fernsehinterview, man rechne damit, in Autos, die in den Fluten stecken geblieben waren, noch weitere Tote zu finden. In den betroffenen Gegenden sind zusätzlich zu den Rettungskräften mehr als 1700 Soldaten unterwegs. Viele Orte sind noch von der Außenwelt abgeschnitten und warten auf Trinkwasser und Lebensmittel. 75.000 Haushalte sind weiter ohne Strom. Fachleute sprechen von der folgenschwersten Umwetterkatastrophe in Europa seit Jahrzehnten. Das Wetterphänomen "Kalter Tropfen" zieht derzeit weiter in Richtung Nordosten. Die Behörden warnen vor weiteren Gewittern und Regenfällen, vor allem in der Provinz Castellón, die ebenfalls zur Region Valencia gehört.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2024 19:00 Uhr