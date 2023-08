Spanierinnen stehen im Finale der Fußball-WM

Auckland: Im Halbfinale der Fußballweltmeisterschaft hat Spanien gegen Schweden mit 2:1 gewonnen. Damit zieht die spanische Mannschaft in das Finale ein. Es ist der bisher größte Erfolg in der Geschichte der spanischen Mannschaft. Das Halbfinale war das letzte WM-Spiel in Neuseelnad. Das Finale findet am Sonntag in Sidney, Australien statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2023 12:00 Uhr