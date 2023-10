Spanier protestieren gegen geplante Amnestie für katalanische Aktivisten

Madrid: In mehreren spanischen Städten haben Zehntausende Menschen gegen die geplante Amnestie für Vertreter der katalanischen Separatistenbewegung demonstriert. Der geschäftsführende Ministerpräsident Sánchez hatte Aktivisten Straffreiheit in Aussicht gestellt, die nach dem Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien vor sechs Jahren ins Visier der spanischen Justiz geraten waren. Im Gegenzug sollen sie Sanchez bei der Bildung einer neuen Mitte-links-Regierung unterstützen. Oppositionsführer Feijóo wirft Sanchez vor, nur seinen eigenen Interessen zu dienen. Der Chef der rechtspopulistischen Vox-Partei, Abascal, spricht von Schande und Verrat. Sánchez' Sozialisten waren bei der Parlamentswahl Ende Juli nur zweitstärkste Kraft geworden. Wahlsieger Feijóo gelang es jedoch nicht, eine Mehrheit für sich als Regierungschef zu bekommen. Daraufhin wurde Sanchez mit der Regierungsbildung betraut.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.10.2023 20:30 Uhr