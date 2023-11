Spaniens Parlament wählt Sánchez erneut zum Ministerpräsidenten

Madrid: Pedro Sánchez wird Spanien vier weitere Jahre regieren. Das Unterhaus in Madrid stimmte am Mittag mit knapper Mehrheit dafür, dass die linke Regierung ihre Arbeit fortsetzt. Sánchez von der Sozialistischen Arbeiterpartei regiert die viertgrößte Volkswirtschaft der EU bereits seit Mitte 2018. Die Regierungsbildung gestaltete sich nach der Parlamentswahl im Juli besonders schwierig. Denn dabei war die konservative Volkspartei mit ihrem Spitzenkandidaten Feijóo stärkste Kraft geworden. Diesem gelang es aber nicht, eine Koalition zu bilden. Sánchez hingegen konnte ein Regierungsbündnis mit der linksgerichteten Partei Sumar bilden. Er ist dabei auf die Unterstützung mehrerer kleinerer Parteien angewiesen - dazu gehören auch die katalanischen Separatisten. Dies ist in Spanien jedoch sehr umstritten.

