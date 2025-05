Spaniens König Felipe würdigt von der Leyen als "starke Stimme Europas"

Von der Leyen erhält den Internationalen Karlspreis: Bei der Verleihung in Aachen hat Spaniens König Felipe die Verdienste der EU-Kommissionspräsidentin um die Einheit und die Zukunft der Europäischen Union gewürdigt. In Zeiten vielfältiger Bedrohungen von außen und innen habe von der Leyen Europa zusammengehalten und als "starke Stimme in der Welt" etabliert. Der Karlspreis gilt als wichtigste Auszeichnung für Verdienste um die europäische Einigung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.05.2025 12:15 Uhr