Spaniens Fußballerinnen feiern WM-Titel

Sydney: Spaniens Fußballerinnen feiern ihren ersten WM-Titel. In einem packenden Finale schlug das Team Europameister England mit 1:0. Das entscheidende Tor gelang Kapitänin Olga Carmona in der 29. Minute. Mit Königin Letizia in ihrer Mitte feierten die Spielerinnen nach dem Abpfiff ihren historischen Triumph bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Spaniens Trainer Vilda sagte nach dem Spiel, er sei wahnsinnig stolz auf dieses Team. Es habe gezeigt, dass es auch kämpfen könne und leidensfähig sei. Jede Spielerin kassiert für den WM-Sieg mehr als eine halbe Million Euro. Der Weltverband FIFA zahlt jeweils rund 250.000 Euro, der spanische Verband noch einmal 300.000 Euro für jede Weltmeisterin.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2023 22:30 Uhr