Spaniens Fußball-Verbandschef steht wohl vor dem Rücktritt

Madrid: Nach übereinstimmenden Medienberichten wird der Präsident des spanischen Fußballverbands, Rubiales, am heutigen Freitag seinen Rücktritt erklären. Damit will er offenbar Sanktionen zuvorkommen. Nach dem WM-Finale am vergangenen Sonntag in Sydney hatte Rubiales bei der Siegerehrung die Spielerin Hermoso ungefragt auf den Mund geküsst. Der Fußball-Weltverband hatte daraufhin ein Disziplinarverfahren eingeleitet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.08.2023 05:00 Uhr