Spaniens Fußball-Chef Rubiales steht vor Rücktritt

Madrid: Nach der Kuss-Affäre von Spaniens Fußball-Chef steht Luis Rubiales offenbar kurz vor dem Rücktritt. Bei einer außerordentlichen Generalversammlung des spanischen Fußballverbands dürfte heute eine Entscheidung fallen. Der 46-Jährige hatte bei der Siegerehrung der spanischen Fußball-Weltmeisterinnen in Australien die Spielerin Jennifer Hermoso mit beiden Händen am Kopf gepackt und ungefragt auf den Mund geküsst. In Spanien ist wegen dieses übergriffigen Verhaltens eine intensive Debatte über die Machtstrukturen im Fußball entbrannt.

