Spanien will Palästina in den Grenzen von 1967 anerkennen

Madrid: Drei europäische Staaten erkennen ab heute Palästina als eigenständigen Staat an. In Norwegen ist der Schritt bereits um Mitternacht vollzogen worden, Spanien und Irland folgen im Laufe des Tages. Der spanische Ministerpräsident Sanchez sagte in einer Fernsehansprache der Palästinenser-Staat solle den Gazastreifen und das besetzte Westjordanland mit Ostjerusalem als Hauptstadt umfassen - und zwar in den Grenzen von 1967. Er bekräftigte, dass Spanien keine Änderung an den palästinensischen Grenzen anerkennen wird, es sei denn, alle Parteien stimmten dem zu. Spanien, Irland und Norwegen wollen mit dem Schritt nach eigener Aussage einen neuen Impuls setzen für eine friedliche Zweistaaten-Lösung des Nahost-Konflikts. Israel kritisiert, damit werde der Terror der Hamas belohnt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.05.2024 10:45 Uhr