Spanien will Corona-Einschränkungen verlängern

Madrid: Die spanische Regierung will die Ausgangsbeschränkungen zwei Wochen verlängern. Ministerpräsident Sanchez sagte, das Land habe zwar die schlimmsten Momente hinter sich. Doch Erfolge im Kampf gegen die Epidemie seien noch nicht ausreichend. Für Kinder könnte es in Spanien demnächst Ausnahmen geben. Unter bestimmten Voraussetzungen könnten sie wieder nach draußen, so Sanchez. Die Details will seine Regierung in den nächsten Tagen bekannt geben. Dann muss auch das Parlament noch zustimmen. In Spanien sind bereits mehr als 20.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Corona-Virus gestorben. Zuletzt hat sich die Situation in den Krankenhäusern des Landes etwas entspannt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.04.2020 12:30 Uhr