Spanien will Ausgangsbeschränkungen verlängern

19.04.2020 04:00 Uhr

Madrid: Die spanische Regierung will die drastische Ausgangssperre im Land um weitere zwei Wochen verlängern - bis zum 9. Mai. Regierungschef Sanchez kann sich nach eigenen Worten aber auch leichte Lockerungen vorstellen. Kinder dürften demnach einige Zeit im Freien verbringen. Seit fünf Wochen dürfen die knapp 47 Millionen Einwohner Spaniens nur in wenigen Ausnahmefällen aus dem Haus. Spaziergänge und Sport im Freien sind - anders als in anderen Ländern - strikt verboten.

