Spanien verzeichnet Verlangsamung der Corona-Neuinfektionen

Madrid: In Spanien ist die Zahl neuer Corona-Todesfälle erneut gesunken. Laut Gesundheitsministerium starben innerhalb eines Tages 399 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus. Das sei der niedrigste Wert seit vier Wochen. Spanien ist nach den USA und Italien das am drittstärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Zur Eindämmung des Coronavirus hat die spanische Regierung die strikte Ausgangssperre für die 46 Millionen Einwohner bis zum 9. Mai verlängert. Die spanische Notenbank rechnet damit, dass durch die Krise die Wirtschaft im Land massiv schrumpfen wird. So könne das Bruttoinlandsprodukt um bis zu 12,4 Prozent zurückgehen. Die Experten gehen zudem von einem Anstieg der Arbeitslosenquote von derzeit knapp 14 auf fast 22 Prozent aus.

