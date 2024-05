Spanien verweigert Schiffen mit Waffen für Israel die Hafeneinfahrt

Madrid: Die spanische Regierung will verhindern, dass Schiffe mit für Israel bestimmten Waffen künftig in den Häfen Spaniens Zwischenhalt machen. Das Letzte, was der Nahe Osten derzeit brauche, seien mehr Waffen, erklärte Außenminister Albares dazu. Man habe deshalb bereits einem dänischen Schiff die Einfahrt verweigert. Der Frachter hätte eigentlich nächste Woche in Cartagena anlegen sollen. Die spanische Regierung gehört zu den schärfsten europäischen Kritikern des militärischen Vorgehen Israels gegen die Hamas im Gazastreifen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2024 15:00 Uhr