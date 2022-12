Spanien verteilt Geld bei Weihnachtslotterie "El Gordo"

Nachrichtenarchiv - 22.12.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: Bei der traditionellen Weihnachtslotterie "El Gordo" in Spanien gehört eine arbeitslose Frau zu den Gewinnern des Hauptpreises. Die Peruanerin sagte, sie habe in der Region Asturien ein Los für 20 Euro gekauft. Damit gewann sie 325.000 Euro. Die Gewinnerzahlen wurden in Madrid von Schulkindern vorgesungen. Das spanische Fernsehen übertrug live. Insgesamt wurden bei der diesjährigen Lotterie 2,5 Milliarden Euro ausgeschüttet. Die spanische Weihnachtslotterie gibt es seit 1812.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2022 16:00 Uhr