Spanien verkündet Anerkennung Palästinas als eigener Staat

Madrid: Die Regierung in Spanien hat die Anerkennung eines Palästinenserstaates noch vor der Billigung durch den Ministerrat in Madrid formell verkündet. Ministerpräsident Sánchez erklärte, dies sei eine historische Entscheidung, die ein einziges Ziel habe, den Israelis und den Palästinensern zum Frieden zu verhelfen. Sánchez betonte, die Entscheidung seiner Regierung sei gegen niemand gerichtet - schon gar nicht gegen Israel, ein befreundetes Volk. Die Anerkennung sei aber der einzige Weg zu einer Zweistaatenlösung. Die Ankündigung Spaniens sowie Norwegens und Irlands, einen palästinensischen Staat anzuerkennen, hatte in Israel große Empörung und einen diplomatischen Streit ausgelöst. In Norwegen ist der Schritt bereits um Mitternacht vollzogen worden. Irland will heute noch folgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2024 12:00 Uhr