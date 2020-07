Spanien verabschiedet sich von Corona-Toten

Nachrichtenarchiv - 16.07.2020 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: Mit einem Staatsakt hat Spanien Abschied von seinen mehr als 28.000 Corona-Toten genommen. Die Zeremonie fand vor dem königlichen Palast in Madrid unter freiem Himmel statt. König Felipe sprach in seiner Ansprache den Familienangehörigen der Toten sein Beileid aus, sie seien nicht allein in ihrem Schmerz. Zuvor hatten die Trauergäste weiße Rosen vor einer Schale mit einem brennenden Feuer niedergelegt. Mit dabei waren auch EU-Kommissionschefin von der Leyen, Nato-Generalsekretär Stoltenberg und der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros. - Spanien hat nach Italien und Frankreich die meisten Corona-Toten in Europa zu beklagen. Derzeit gelten in einigen Städten wieder schärfere Ausgangsbeschränkungen, weil die Zahl der Corona-Infektionen wieder angestiegen ist.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.07.2020 12:15 Uhr