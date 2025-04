Spanien und Portugal kehren nach Stromausfall zu Normalität zurück

Stromausfall in Spanien und Portugal: Die Versorgung ist in beiden Ländern wieder fast komplett hergestellt, das haben die Stromversorger mitgeteilt. Über die Ursache des Blackouts ist noch nichts bekannt. Zeitgleich fielen gestern in Grönland Internet- und Telefonverbindungen aus, berichtet Grönlands staatliche Kommunikationsgesellschaft. Wichtige Einrichtungen für die Satellitenkommunikation des Landes stehen in Spanien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.04.2025 12:15 Uhr