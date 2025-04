Spanien und Portugal haben wieder weitgehend Strom

Madrid: Die Stromversorgung in Spanien und Portugal ist nach dem großen Ausfall größtenteils wieder hergestellt. Gegen Mitternacht meldete der portugiesische Netzbetreiber E-Redes, dass die meisten Haushalte wieder am Netz seien. In Spanien sprach der Netzbetreiber Red Electrica inzwischen von einer 99 prozentigen Versorgung. Im Laufe des Tages rechnete Spaniens Ministerpräsident Sanchez mit der Rückkehr zum Normalzustand. Wie es zu dem Blackout kam, sagte er in seiner Fernsehansprache nicht, nur, dass keine Möglichkeit auszuschließen sei. Der portugiesiche Netzbetreiber nimmt an, dass ein seltenes atmosphärisches Phänomen die Ursache sein könnte. Allein die Menschen in Spaniens Haupststadt Madrid hatten rund neun Stunden lang keinen Strom. Viele saßen in Zügen, U-Bahnen und Aufzügen fest. Krankenhäuser mussten in den Notbetrieb gehen, Internet und Telefonnetze funktionierten nicht. Als die Lichter am frühen Morgen wieder angingen, hörte man aus den Fenstern und von Balkonen Freudenschreie wie "Si" und "Viva"!

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2025 07:00 Uhr