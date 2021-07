Spanien und Niederlande sind Hochrisikogebiet - EMA lässt Moderna für Kinder ab 12 zu

Nachrichtenarchiv - 23.07.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Spanien und die Niederlande gelten ab kommendem Dienstag als Corona-Hochrisikogebiete. Das hat das Robert-Koch-Institut mitgeteilt. Wer aus diesen beiden Ländern wieder nach Deutschland einreist, muss für zehn Tage in Quarantäne. Diese kann aber durch einen negativen Test nach fünf Tagen beendet werden. Ausgenommen sind vollständig Geimpfte oder Genesene. In beiden Ländern hat sich das Infektionsgeschehen in den letzten Wochen deutlich verschärft. - Im Kampf gegen Covid-19 steht für Kinder und Jugendliche in Kürze ein weiterer Impfstoff zur Verfügung. Neben dem Präparat von Biontech/Pfizer kann auch das von Moderna bei Kindern ab 12 Jahren eingesetzt werden. Die Europäische Arzneimittelbehörde hat die Zulassung dafür erteilt. Das letzte Wort hat die EU-Kommission, deren Zustimmung gilt aber als Formsache.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2021 17:00 Uhr