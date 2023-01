Spanien und Frankreich ziehen ins Viertelfinale der Handball-WM ein

Kurzmeldung ein/ausklappen Verdi will Post-Warnstreiks am Wochenende fortsetzen

Bonn: Im Tarifstreit bei der Deutschen Post setzt die Gewerkschaft Verdi ihre Warnstreiks fort. Für Samstag hat sie die Beschäftigten in der Paket- und Briefzustellung zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. An den Warnstreiks hatten sich bisher rund 15.000 Beschäftigte vor allem in den Brief - und Paketzentren beteiligt. Schon deshalb kann es zu tagelangen Verzögerungen bei der Zustellung kommen. Verdi und die Post hatten sich in der zweiten Tarif-Verhandlungsrunde nicht angenähert. Die Gewerkschaft fordert für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten 15 Prozent mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Die Post lehnt das als unrealistisch ab. Beide Seiten wollen am 8. und 9. Februar weiterverhandeln.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.01.2023 21:15 Uhr