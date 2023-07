Spanien übernimmt EU-Ratspräsidentschaft - Regierungschef Sanchez in Kiew eingetroffen

Meldungsarchiv - 01.07.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Madrid: Spanien hat zum 1. Juli für sechs Monate die rotierende EU-Ratspräsidentschaft von Schweden übernommen. Der spanische Regierungschef Sánchez ist gleich am ersten Tag des Vorsitzes nach Kiew gereist. Auf Twitter wurden Bilder seiner Ankunft im Bahnhof veröffentlicht. Sánchez schrieb, er wolle, dass der erste Akt der spanischen EU-Ratspräsidentschaft zusammen mit Präsident Selenskyj startet. Ziel seiner Reise sei es, der Ukraine die anhaltende Solidarität Europas mit dem überfallenen Land zu übermitteln. Zuvor hatte Sánchez betont, die vorgezogenen Neuwahlen in Spanien am 23. Juli hätten keine Auswirkungen auf den Ratsvorsitz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2023 12:00 Uhr