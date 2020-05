Spanien trauert zehn Tage um Coronaopfer

Nachrichtenarchiv - 24.05.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: Die spanische Regierung will zehn Tage lang der Pandemie-Opfer gedenken. Ministerpräsident Sanchez hat eine offizielle Staatstrauer angeordnet. Ab Dienstag sollen die Fahnen im gesamten Land auf Halbmast hängen. Außerdem kündigte Sanchez an, dass ab Juli wieder Touristen nach Spanien reisen dürfen. Seine Regierung werde garantieren, dass Reisende kein Risiko eingehen müssen - und dass sie auch kein Risiko für die Spanier darstellen werden. Griechenland startet den Tourismus hingegen schon sehr bald wieder. Übermorgen können Reisende, die nicht unter Quarantäne gestellt sind, erstmals wieder vom Festland zu allen Inseln der Ägäis und des Ionischen Meeres fahren. In einer Woche will der Pandemie-Krisenstab dann bekannt geben, aus welchen Ländern man nach Griechenland einreisen darf, ohne zwei Wochen in Quarantäne zu müssen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.05.2020 01:00 Uhr