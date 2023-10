Spanien trauert um Opfer des Diskobrandes in Murcia

Murcia: Spanien trauert um die Opfer der schlimmsten Disko-Brandkatastrophe seit Jahrzehnten. Mindestens 13 Menschen kamen bei dem Feuer ums Leben, das in der Früh in einem Vergnügungsviertel in Murcia an der Mittelmeerküste ausgebrochen war. Die Ursache ist noch unklar. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich der Brand von einer Disko auf zwei weitere Lokale ausgebreitet hat. Vier Besucher wurden verletzt, nach Vermissten wird weiter gesucht. Spaniens Ministerpräsident Sanchez sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus und sicherte dem regionalen Regierungschef jegliche Hilfe zu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2023 18:00 Uhr