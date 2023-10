Spanien trauert um Opfer des Diskobrandes in Murcia

Murcia: In Spanien herrscht Erschütterung über die schlimmste Disko-Brandkatastrophe seit Jahrzehnten. Dabei starben in Murcia, südlich von Valencia, mindestens 13 Menschen in einem Vergnügungsviertel. Zwei Männer und zwei Frauen kamen mit Rauchvergiftungen davon. Das Feuer war gegen 6 Uhr heute früh in einer Diskothek ausgebrochen - möglicherweise durch einen Scheinwerfer. Andere Lokale wurden von den Flammen erfasst. Das Gebäude ist einsturzgefährdet. Die Zahl der geborgenen Toten stieg in den vergangenen Stunden stetig. Noch immer werden Menschen vermisst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2023 16:00 Uhr