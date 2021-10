Spanien steht nach 2:1-Sieg gegen Italien im Finale der Nations League

WHO empfiehlt Malaria-Impfstoff für Kinder in Afrika

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation hat den breiten Einsatz des ersten Malaria-Impfstoffs zur Immunisierung von Kindern in Afrika empfohlen. WHO-Chef Tedros sprach in diesem Zusammenhang von einem historischen Moment. Der lang erwartete Malaria-Impfstoff für Kinder sei ein Durchbruch für die Wissenschaft, sagte der Chef der WHO. Der weltweit erste Malaria-Impfstoff ist unter dem Namen RTS,S bekannt. Er wurde vom britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline in Zusammenarbeit mit der Path Malaria Vaccine-Initiative entwickelt. An der von Mücken übertragenen Malaria sterben jährlich mehr als 400.000 Menschen, vor allem in Afrika. Die große Mehrheit der Todesopfer sind Kinder unter fünf Jahren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2021 20:00 Uhr