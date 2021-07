Spanien sieht Einstufung als Risikogebiet skeptisch

Nachrichtenarchiv - 10.07.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: Die Entscheidung der Bundesregierung, Spanien ab dem morgigen Sonntag als Risikogebiet einzustufen, stößt bei der Regierung in Madrid auf Skespis. Tourismusministerin Maroto verweist auf die hohe Impfrate und die niedrige Zahl an Corona-Patienten in den Krankenhäusern. Dadurch verliere die Inzidenz als Gradmesser für das Risiko an Bedeutung. Für deutsche Urlauber ändert sich wenig. Sie müssen nach ihrer Rückkehr nur in Qurantäne, wenn sie weder einen negativen Test vorlegen noch eine Impfung oder Genesung nachweisen können. Für Zypern-Rückkehrer ohne Impfung oder Genesung gelten strengere Auflagen. Sie müssen künftig auch dann für fünf bis zehn Tage in Quarantäne, wenn ein negativer Test vorliegt. Zypern wurde vom Auswärtigen Amt als Hochinzidenzgebiet eingestuft.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.07.2021 02:00 Uhr