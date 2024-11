Spanien schickt nach Unwetter weitere Helfer nach Valencia

Madrid: Nach den schweren Unwettern in Spanien schickt die Regierung 10.000 weitere Soldaten und Polizisten in das Unglücksgebiet in der Region Valencia. Das hat Ministerpräsident Sanchez mitgeteilt. Auch das Königspaar will sich heute vor Ort ein Bild der Lage machen. Die Regierung geht mittlerweile von mindestens 211 Toten aus. Viele Menschen werden noch vermisst.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.11.2024 01:00 Uhr