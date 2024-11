Spanien schickt mehr Einsatzkräfte ins Katastrophengebiet

Madrid: In Spanien sollen mehr Soldaten im Gebiet der Flutkatastrophe im Südosten des Landes helfen. Die spanische Regierung hat angekündigt, weitere 500 Einsatzkräfte zu schicken, um Hilfsgüter in die betroffene Region zu bringen und zu verteilen. Dort fehlen an vielen Orten Lebensmittel, Wasser und Strom. Bei den Überschwemmungen sind laut Behörden mindestens 158 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten von ihnen starben in der Region Valencia. Wie viele Menschen vermisst werden, ist nach wie vor unklar. Soldaten suchten teilweise mit Hilfe von Drohnen nach Überlebenden.

