Spanien riegelt zwei weitere Städte wegen Corona ab

Nachrichtenarchiv - 05.10.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: Als erstes europäisches Land hat Spanien die Marke von 800-tausend bestätigten Corona-Infektionen überschritten. Allein vergangenes Wochenende sind mehr als 23-tausend neue Fälle hinzugekommen, wie das spanische Gesundheitsministerium am Abend mitgeteilt hat. Am stärksten betroffen sind die Hauptstadt Madrid und der Nordwesten des Landes. Zwei weitere Städte sind heute weitgehend abgeriegelt worden: León und Palencia. In Madrid und neun Kommunen im Umland ist die Bewegungsfreiheit schon länger stark eingeschränkt. Die Bürger dürfen zwar ihre Wohnungen verlassen, müssen aber innerhalb der Stadtgrenze bleiben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2020 22:00 Uhr