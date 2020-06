Spanien öffnet Grenzen früher als geplant

Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: Spanien will seine Grenzen für Reisende aus dem Ausland früher als geplant wieder öffnen. Wie Regierungschef Sanchez nach einer Videokonferenz mit den Regionalpräsidenten mitteilte, sollen Touristen bereits heute in einer Woche wieder ohne Quarantäne einreisen dürfen. So hatte es die EU vorgeschlagen. Madrid wollte das ursprünglich erst am 1. Juli erlauben. Zwei Ausnahmen gibt es allerdings: Die Grenzöffnung zum Nachbar Portugal soll tatsächlich erst Anfang nächsten Monats erfolgen. Und auf den Balearen werden schon morgen erste Urlauber erwartet, die Teil eines Tourismus-Pilotprojekts sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2020 16:00 Uhr