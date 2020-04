Spanien meldet rückläufige Infektionszahlen

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: In Spanien scheint sich die Corona-Pandemie etwas abgeschwächt zu haben. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, haben die Behörden den zweiten Tag in Folge mehr Genesene als Neu-Infizierte registriert. So seien innerhalb von 24 Stunden mehr als 3500 Covid-19-Patienten als geheilt entlassen worden; in derselben Zeit habe die Zahl der neuen Corona-Fälle bei knapp 3000 gelegen. Spanien gehört zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Ländern. Die Zahl der Infizierten liegt dort bei über 220.000; die Zahl der Verstorbenen wird mit knapp 23.000 angegeben. Seit dem 15. März gilt in dem Land ein Notstandsgesetz, das das öffentliche Leben und die persönlichen Freiheiten noch viel weitgehender einschränkt als in Deutschland. So durften Kinder unter 14 Jahren in den vergangenen fast sechs Wochen nicht aus dem Haus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2020 18:00 Uhr