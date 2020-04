Spanien meldet Rückgang der Corona-Todesfälle

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: In Spanien ist die Zahl der Corona-Todesfälle den dritten Tag in Folge gesunken. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, sind in den vergangenen 24 Stunden 510 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Das ist die niedrigste Zahl seit dem 23. März. Auch die Behörden melden, dass der Druck auf die Krankenhäuser und Intensivstationen abnimmt. Insgesamt sind in Spanien bis jetzt mehr als 16.300 Menschen an Covid-19-Erkrankungen gestorben. Nur in Italien liegt die Zahl mit über 18.800 noch höher. Das spanische Parlament hat vorgestern dafür gestimmt, den Alarmzustand und die Ausgehsperre bis zum 25. April zu verlängern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 14:00 Uhr