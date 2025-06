Spanien lehnt deutliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben ab

Spanien lehnt Fünf-Prozent-Ziel ab: Der spanische Ministerpräsident Sánchez teilte Nato-Generalsekretär Rutte in einem Brief mit, man werde sich beim Nato-Gipfel nächste Woche in Den Haag nicht auf ein bestimmtes Ausgabenziel festlegen können. Eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent des Bruttoinlandprodukts bis 2032, wie sie vorgeschlagen wird, sei für sein Land unvernünftig und kontraproduktiv. Dies wäre unvereinbar mit dem Sozialstaatsprinzip, so der sozialdemokratische Regierungschef.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 19.06.2025 22:00 Uhr