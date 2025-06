Spanien gewinnt Nations-League-Halbfinale spektakulär gegen Frankreich

Zum Fußball: Spanien steht nach einem spektakulären 5:4-Erfolg über Frankreich im Finale der Nations League. Die Europameister aus Spanien dominierten in Stuttgart lange das Spiel und lagen schon 5:1 in Führung. Dann kamen die Franzosen noch einmal bis auf einen Treffer heran. Damit gibt es am Sonntagabend in München ein iberisches Finale zwischen Spanien und Portugal; am Nachmittag spielen in Stuttgart Deutschland und Frankreich um Platz drei in der Nations League.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2025 06:00 Uhr