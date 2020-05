Spanien führt Maskenpflicht in der Öffentlichkeit ein

Nachrichtenarchiv - 21.05.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: In Spanien wird die Maskenpflicht ausgeweitet. Ab heute müssen die Spanier nicht nur in Bussen und Bahnen Mund und Nase bedecken, sondern überall dort, wo ein Mindestabstand von zwei Metern nicht möglich ist. Das betrifft sowohl geschlossene Räume als auch Straßen und Freiluftbereiche. Zum Maskentragen ist jeder ab dem Alter von sechs Jahren verpflichtet. Gestern hat das Parlament in Madrid zudem den Ausnahmezustand verlängert. Die strengen Ausgangsbeschränkungen gelten damit bis mindestens 6. Juni.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.05.2020 05:00 Uhr