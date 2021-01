Spanien erwartet nach Schnee Kälte

Das Wetter: Teils trüb, teils sonnig, Höchstwerte -5 bis +1 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen und im höheren Bayerischen Wald oft sonnig. Sonst vielerorts trüb, hier und dort sonnige Abschnitte. Höchstwerte minus 5 bis plus 1 Grad. In der Nacht gebietsweise glatt, Tiefstwerte um minus 5 Grad. Die Aussichten bis Donnerstag: Morgen sehr windig und teils länger anhaltende Schneefälle, nachmittags in tiefen Lagen Schneeregen oder Regen. Höchstwerte 1 bis 6 Grad. Auch danach windig, gebietsweise Schnee oder Schneeregen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2021 06:00 Uhr