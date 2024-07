Spanien erreicht Finale der Fußball-EM

München: Spanien hat das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft erreicht. Das Team um Kapitän Álvaro Morata gewann am Abend in München das Halbfinale gegen Frankreich - und zwar mit 2:1. Gegen wen die Spanier am Sonntag das Finale in Berlin bestreiten, entscheidet sich heute Abend. Im zweiten Halbfinale treffen ab 21 Uhr die Niederlande auf England.

