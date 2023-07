Spanien erklärt EU-Beitrittskandidatur der Ukraine zur Priorität

Meldungsarchiv - 01.07.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Kiew: Die EU-Beitrittskandidatur der Ukraine soll eine der Prioritäten der spanischen EU-Ratspräsidentschaft werden, die heute begonnen hat. In einer gemeinsamen Erklärung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj und des spanischen Ministerpräsidenten Sánchez heißt es, Spanien bekräftige seine Unterstützung für die Kandidatur und die Stärkung der Nato mit der Ukraine. Sánchez war am Vormittag in Kiew angekommen, um sich mit dem ukrainischen Präsidenten zu treffen und die Solidarität von ganz Europa zu bekunden. Sánchez erklärte bei seiner Rede im ukranischen Parlament, Spanien werde weitere 55 Millionen Euro bereitstellen, um die Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen in der Ukraine zu unterstützen.

