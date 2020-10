Spanien erklärt den Notstand für fast das ganze Land

Nachrichtenarchiv - 25.10.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Madrid: Die spanische Regierung hat den Notstand für das ganze Land mit Ausnahme der Kanarischen Inseln erklärt. Ministerpräsident Sanchez sagte, er komme damit einer Bitte von zehn der 17 Regionen des Landes nach. Die Maßnahme ist nicht ganz so weitreichend wie im Frühjahr: Damals war für drei Monate der Alarmzustand verhängt worden - mit der Folge einer nahezu totalen Ausgangssperre. Dieses Mal gilt nur eine nächtliche Ausgangssperre, die den Regionen zudem noch einen kleinen Spielraum lässt. Der Notstand gilt zunächst für zwei Wochen. Sanchez hofft aber, dass er vom Parlament bestätigt und bis in den Mai hinein verlängert wird. In Spanien liegt der landesweite Inzidenzwert der Corona-Neuinfektionen bei mehr als 190 - nahezu dreimal so hoch wie in Deutschland. Lediglich auf den Kanaren ist die Lage etwas besser.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.10.2020 20:00 Uhr