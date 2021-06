Spahns Umgang mit Masken sorgt für Schlagabtausch im Bundestag

Nachrichtenarchiv - 09.06.2021 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In einer Aktuellen Stunde des Bundestags über den Umgang mit möglicherweise minderwertigen Corona-Schutzmasken sind die Koalitionspartner Union und SPD heftig aneinander geraten. Die CDU-Gesundheitspolitikerin Maag warf der SPD-Spitze vor, sie wolle durch Vorwürfe gegen Gesundheitsminister Spahn von schlechten Wahlergebnissen ablenken. Dass dabei Bevölkerungsgruppen wie Obdachlose oder Menschen mit Behinderungen verunsichert würden, sei - so wörtlich - "schäbig". Die SPD reagierte empört. Fraktionsvize Mast sprach von unwürdigem Verhalten der Union. Die Sozialdemokraten hatten Gesundheitsminister Spahn, CDU, menschen-verachtendes Verhalten vorgehalten. Anlass ist der Verdacht, das Ministerium habe geplant, Masken ohne hinreichende EU-Prüfsiegel an Obdachlose oder Behinderten-Einrichtungen zu verteilen. Das Ministerium hält die Masken trotz fehlender Zulassung für voll funktionsfähig.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.06.2021 18:45 Uhr