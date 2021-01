Spahn zuversichtlich hinsichtlich AstraZeneca-Impfungen

Nachrichtenarchiv - 23.01.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Trotz der Lieferschwierigkeiten des Impfstoffherstellers AstraZeneca hat sich Gesundheitsminister Spahn zuversichtlich gezeigt, dass im Februar viele Menschen in Deutschland mit diesem Wirkstoff geimpft werden können. Das werde dann eine Größenordnung sein, die einen Unterschied mache, sagte Spahn am Abend in den Tagesthemen. Der CDU-Politiker warb um Verständnis, dass auch die Pharmaunternehmen von Lieferketten und Zulieferern abhängig seien. Nach Biontech/Pfizer hatte auch der britisch-schwedische Hersteller AstraZeneca bekanntgegeben, dass er Lieferzusagen nicht einhalten kann - wegen geringerer Produktion an einem Standort. Die EU-Kommission äußerte sich unzufrieden. Gesundheitskommissarin Kyriakides sagte, man bestehe auf einen genauen Lieferplan, auf dessen Grundlage die Mitgliedsstaaten ihre Impfprogramme planen können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2021 06:00 Uhr